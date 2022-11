Sabato 26 novembre: Giornata nazionale della colletta alimentare Oggi l'udienza davanti ai Capitani Reggenti

Il valore sociale e civile di un gesto semplice e concreto come quello di donare parte della propria spesa tornerà nei supermercati di San Marino l'ultimo sabato di novembre ed oggi davanti ai Capitani Reggenti riacquista quel senso di contaminazione sociale che lo caratterizza da 26 anni. E che potrà d'ora in poi contare sul patrocinio della Reggenza “Siamo a conoscenza dei dati- purtroppo sempre più allarmanti riguardo al progressivo diffondersi nella nostra comunità di situazioni di famiglie in grave indigenza” hanno detto i Capitani Reggenti.

Secondo gli ultimi dati, riportati in udienza dal responsabile Caritas Giovanni Ceccoli, sono 55 le famiglie sammarinesi seguite più pacco alimentare, ed i buoni spesa per i 117 ucraini assistiti. La Caritas di San Marino segnala, accanto alle esigente alimentari, anche fragilità psicologiche cui si sta cercando di fare fronte potenziando il servizio di ascolto ed affiancando al telefono amico colloqui individuali I Capitani Reggenti hanno definito la colletta un Gesto che rispetta la dignità di chi, non oserebbe chiedere. E che al contempo rende “più umano” colui che lo compie.

Nel video l'intervista a STEFANO DEL MONTE Presidente Banco Alimentare ONLUS Emilia Romagna e GIOVANNI CECCOLI, Responsabile Caritas RSM

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: