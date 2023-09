Sabato a San Marino Giornata del Naso Rosso Occasione per divertirsi e per sostenere l'attività di chi porta un sorriso in corsia

Sabato 9 settembre al Parco Ausa di Dogana a San Marino dalle 10.30 alle 18.00, appuntamento con la 19° giornata nazionale del Naso Rosso. I giochi inizieranno alle 10,30 alle 15 la caccia al tesoro alle 17 lo spettacolo dei clown. Per tutta la giornata giochi, palloncini, truccabimbi, giocoleria, photobox, pesce, equilibrismo e stand gastronomici. Una occasione di divertimento e condivisione ed un modo importante per finanziare l'attività di Vip, Viviamo in Positivo di San Marino.

Nel video l'invito a partecipare clown Minulà clown Massimino.

