Sabato di eventi: musica e arte riempiono il Titano (VIDEO)

Si è tornati a ballare sul Monte con 'the vibe is on' che ha radunato 2600 persone a Serravalle. Un evento in sicurezza, come hanno ribadito organizzatori e autorità sammarinesi, con dispiegamento di forze dell'ordine e musica fino alla mattina.

Nello stesso momento in Città andava in scena uno spettacolo di tutt'altro genere: "A riveder le stelle", con le arti performative di Visionnaire che hanno tenuto col fiato sospeso e lo sguardo all'insù centinaia di visitatori. Un tutto esaurito che si replica in serata.

