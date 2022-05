METEO Sabato di maltempo in Emilia-Romagna, domenica in discesa verso l'Adriatico Allerta meteo per temporali e vento forte, emessa dall'Arpae

Sabato di maltempo in Emilia-Romagna, domenica in discesa verso l'Adriatico.

Arriva il maltempo. L'Arpae ha emesso un'allerta meteo per temporali, anche di forte intensità, per la giornata di sabato 28 maggio. I fenomeni, distribuiti in tutta l'Emilia-Romagna - San Marino compresa – saranno associati a fulmini, raffiche di vento e piogge, anche a carattere di rovescio. Non si escludono grandinate. Dal pomeriggio, in particolare sono previsti venti forti – da 50 a 61 chilometri all'ora- da nord-est, sul mare e sulla costa, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. I fenomeni saranno più intensi a nord del Po e in Emilia. Mentre domenica il peggioramento scenderà verso l'Adriatico, con rinforzi di Bora.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: