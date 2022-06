DIVERTIMENTO Sabato sera a Borgo Maggiore la festa "Us rid, us magna, us bala"

"Ho deciso di fare una sorpresa - racconta Luca Gualandra - a chi mi ha sempre seguito le mie previsioni su Facebook, un'opportunità anche per conoscerci. Così è nata l'idea di questa festa. Contemporaneamente è nata l'idea di fare un libro (Acsé pri rida), il cui ricavato verrà devoluto all'Associazione sammarinese sclerosi multipla".



"La festa inizierà alle 17 - spiega Barbara Bollini, capitano di Castello di Borgo Maggiore, che ha permesso la realizzazione della festa - nella piazza grande di Borgo Maggiore. C'è la possibilità di cenare. C'è poi uno spettacolo musica e le letture dal libro di Luca. A cantare ci sarà Rosaria Felici e poi il djset di Yuma&Zyba".

