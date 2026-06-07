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Sabato sera sammarinese all'insegna della musica: fanfara, rap e corale

Tre appuntamenti capaci di coinvolgere pubblici diversi e animare più luoghi del territorio

di Maria Letizia Camparsi
7 giu 2026

Musica, spettacolo e divertimento hanno caratterizzato il sabato sera sammarinese, con tre appuntamenti capaci di coinvolgere pubblici diversi e animare più luoghi del territorio. Alla Cava dei Balestrieri si è aperta la serata con il concerto della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri di Firenze, promosso dall'Ambasciata d'Italia a San Marino nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Un'esibizione elegante – di fronte ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva – che ha proposto un repertorio ricco in un'atmosfera suggestiva.

Pochi passi più in là, il Campo Bruno Reffi è stato invece il cuore di Rapublic, il festival dedicato alla cultura hip hop giunto alla sua sesta edizione. Sul palco artisti della scena urban italiana – come Ele A, Visino Bianco e Macello -, ma anche talk e contest musicali in uno spazio aperto ai linguaggi e alla creatività delle nuove generazioni. Un evento che continua a crescere e che quest'anno amplia il proprio programma anche con iniziative sportive domenicali e attività collaterali.

La musica è stata protagonista anche a Borgo Maggiore, dove il Teatro Concordia ha ospitato il concerto conclusivo del Festival corale internazionale Cantate Adriatica. Sul palco cori provenienti da Italia e Austria per una serata all'insegna dello scambio culturale e internazionale.




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