"Safari Njema": a Dogana l'ultimo saluto a Stefano Michi Presenti anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni

Lo sport, l'amicizia, la passione per i presepi raccontata anche alla nostra emittente e l'Africa, la sua Africa, al centro di ogni pensiero e desiderio. Questo e molto di più è stato Stefano Michi, scomparso in un incidente stradale lo scorso 11 aprile. Oggi, a salutarlo per l'ultima volta, anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. La propensione nell'aiutare il prossimo, nel fare del bene ed essere felici sono gli aspetti su cui si è soffermato don Marco Scandelli nel ricordare la figura umana di Stefano.

Raccontato dalla moglie Daniela il desiderio che Stefano aveva di trasferirsi in Kenia, in quella terra tanto amata e a cui ha dato tanto. Senza dimenticare l'altra sua grande passione, quella per il ciclismo.

