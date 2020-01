4^ EDIZIONE Sagra del cicciolo, a Chiesanuova sfida a colpi di paiolo Grande successo per l'evento, arrivato alla sua 4^edizione

Nella piazza Salvatore Conti di Chiesanuova la 4^ edizione della Sagra del cicciolo, promossa dalla Giunta di Castello e dedicata al più saporito prodotto del maiale, realizzato per l'occasione da squadre di esperti che fin dal mattino si sono sfidate a colpi di paiolo per aggiudicarsi il titolo finale. Nove in tutto le squadre in gara, il titolo di miglior cicciolo, giudizio affidato ad una giuria popolare, è andato ex aequo fra una squadra di Chiesanuova ed una di Monte Grimano. I ciccioli appena "sfornati" sono stati messi in vendita in piazza, animata dalla “stand up comedy” del monologhista Alessandro Ciacci. Parte del ricavato sarà devoluto al progetto solidaristico "Chiavi di casa" della Fondazione C'entro Anch'io, ideato per creare una struttura residenziale protetta dove possano vivere persone in indipendenza persone con disabilità intellettiva.



