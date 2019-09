Sail 4 Africa: obiettivo raggiunto per Marcello Michelotti, donati oltre 7mila euro per i bambini in Africa

Nel video, le interviste a Marcello Michelotti e a Mario Spallino del direttivo Emergency

Obiettivo raggiunto per il sammarinese Marcello Michelotti che ha percorso 1000 miglia a bordo di una piccola imbarcazione per aiutare i bambini in Africa. I protagonisti del progetto "Sail 4 Africa" hanno raccolto oltre 7000 euro donati a Emergency. L'assegno è stato consegnato ieri in piazza della Libertà. I soldi saranno destinati alla costruzione di un centro di eccellenza in chirurgia pediatrica in Uganda, con 72 posti letto per i pazienti, un giardino con 350 alberi e un punto per formare giovani medici, in 9000 metri quadrati di superficie. I lavori dovrebbero terminare tra fine 2019 e inizio 2020. Michelotti è partito da Rimini il 6 luglio con destinazione Sardegna. Durante il percorso sui social sono state documentate le diverse fasi e Facebook è stato lo strumento di comunicazione principale per la raccolta.

