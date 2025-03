CONSORZIO VINI TIPICI DI SAN MARINO Sakura Awards: premiati due vini sammarinesi Sono lo spumante extra dry e il moscato della Cantina San Marino

Grande riconoscimento per lo spumante extra dry e il moscato della Cantina San Marino che in Giappone, grazie all'imprenditrice nipponica Yuko Furugen, hanno vinto due premi al Sakura Awards, uno dei più importanti appuntamenti del settore.

“Il Sakura Awards – spiega Yuko Furugen – è la più grande competizione di vini di tutta l'Asia. Ci sono oltre 4000 bottiglie in competizione e San Marino ha ottenuto 97 punti su 100 con il moscato, ottenendo il doppio oro, e l'argento con lo spumante extra dry. Posso affermare che i produttori sammarinesi e la Cantina San Marino fanno veramente un ottimo lavoro nel produrre vino e ne siamo molto felici. ”.

Successo non solo in Giappone: la Cantina esporta e ha diverse richieste in numerose aree del mondo: "Cerchiamo di aumentare la nostra quota di export - afferma Michele Margotti, direttore Cantina San Marino - siamo presenti alle fiere in Italia e all'estero".

Nel servizio le interviste a Yuko Furugen (Imprenditrice) e Michele Margotti (Direttore Cantina San Marino)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: