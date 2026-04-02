Sala del Consiglio: al via i lavori ma per le Istanze, domenica prossima, tutto come sempre

Al via i lavori di ammodernamento e restauro della sala del Consiglio Grande e Generale programmati per concludersi entro il primo ottobre, per la prossima cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti. L'impianto di videoregistrazione delle sedute, di amplificazione e di gestione del minutaggio, verrà smantellato e sostituito con un nuovo hardware e software.

Contemporaneamente l'azienda dei lavori pubblici provvederà al restauro di una parte degli arredi, compresi gli scranni e la pavimentazione in parquet.

Durante i lavori le sedute del Consiglio e delle Commissioni si svolgeranno al Centro Congressi Kursaal. Si comincia dalla rimozione degli scranni del Congresso di Stato e domenica prossima 5 aprile la presentazione delle Istanze si terrà regolarmente, come sempre, nella Sala del Consiglio dopodiché, una volta superate le festività pasquali, l' ammodernamento e restauro, entrerà nella fase più operativa e l'accesso alla sala sarà riservato agli addetti ai lavori.







