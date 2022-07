Salariati AASLP tornano sul Pianello per lo sciopero generale

Una settimana fa si erano ritrovati su Piazza della Libertà a San Marino per chiedere il rinnovo contrattuale, in concomitanza dei lavori parlamentari. Oggi i salariati dell'azienda dei Lavori Pubblici tornano a manifestare davanti al Palazzo in uno sciopero generale di tutti i lavoratori. Riguarda 130 unità. La manifestazione è prevista dalle 8:30 fino alle 10:00. In questa giornata i lavoratori si assenteranno da lavoro per protestare e “rivendicare con forza il rispetto degli impegni che lo stesso Governo si era assunto”. 'Lo stato di agitazione - comunicano i Sindacati - proseguirà anche successivamente, fino alla positiva conclusione del rinnovo contrattuale'.