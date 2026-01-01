CONSUMI Saldi al via il 3 gennaio Sconti già partiti dopo Natale, ma l’avvio ufficiale è sabato. In Emilia-Romagna prospettive positive secondo Confcommercio, controlli a tutela dei consumatori a Rimini.

Arrivano i saldi, ma gli sconti ci sono già. Secondo il sondaggio Ipsos, su scala italiana, segnala Confesercenti, sono iniziati subito dopo Natale. Quasi due milioni di consumatori hanno già acquistato prodotti ribassati. Un anticipo che rischia di svuotare, significato uno degli appuntamenti commerciali più importanti dell'anno, capace di generare un fatturato stimato in circa 6 miliardi di euro. Quest'anno i grandi sconti inizieranno ufficialmente sabato. Sarà così in tutta Italia, d'eccezione di Valle d'Aosta e Trentino.

In Emilia Romagna la stagione si apre con "prospettive positive", spiega Confcommercio, in linea con il trend di ripresa dei consumi interni registrato nell'ultima parte dell'anno. L'associazione di categoria sottolinea come i consumatori "riconoscano nel negozio tradizionale un presidio di fiducia, trasparenza e servizio che il canale online non può replicare".

Il comune di Rimini assicura che vigile raffinche e disposizione a tutela dei consumatori vengano osservate. "Veniamo da un periodo sicuramente di minori spese per i cittadini del nostro territorio - spiega Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini -. Purtroppo gran parte delle tredicesime se ne sono andate in tasse e rate. Sicuramente hanno speso meno sulle cene e sui pranzi di Natale, quindi auspichiamo che naturalmente ci sia la condizione per avere sui saldi un maggior flusso di spese. Naturalmente il nostro auspicio è un auspicio. Mi raccomando massima attenzione ai saldi e guardate bene cosa si compra".

Anche a San Marino aria di shopping e da venerdì in tutte le boutique di San Marino Outlet sarà possibile trovare sconti fino al 50% sui prezzi ordinari.

