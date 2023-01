Saldi, De Magistris (SM Outlet Experience): “Buone aspettative, consumatore cerca qualità e trasparenza nei prezzi”

Partiti ormai in tutto lo stivale, dove Confcommercio stima un giro d'affari da 4 miliardi 700 milioni di euro e una spesa media attorno ai 300 euro per famiglia, attorno ai 130 per persona. A San Marino merce in saldo già dal 2 gennaio. E se un primo vero banco di prova verrà proprio dal week-end di Epifania che va a concludersi, è già una partenza con segno più e a doppia cifra per San Marino Outlet Experience: solo nei primi 3 giorni, un + 33% rispetto al 2022.

Appuntamento irrinunciabile, nonostante l'inflazione incida sulla capacità di spesa, mentre cambiano le modalità di consumo, e si torna a prediligere l'acquisto fisico a quello virtuale. “Il consumatore ritorna sul retail – conferma il Direttore Generale di San Marino Outlet Experience, Barbara De Magistris - e predilige l'acquisto nei negozi, rispetto all'online. E' un consumatore attento, quindi la trasparenza nei prezzi è molto importante e dà grandi risultati, così come risultati legati anche a ottima qualità di servizio e qualità di prodotto.

E' un consumatore attento, oculato, che non acquista tanto per acquistare, ma che fa anche dei mini investimenti”. Aspettative alte per la stagione dei saldi, in parallelo, un bilancio più che positivo anche lungo tutto il periodo che è andato dal pre-natalizio alle festività. “Da novembre abbiamo ottimi risultati rispetto all'anno scorso. A novembre abbiamo chiuso, sempre a pari perimetro con gli stessi negozi aperti, a un +24; dicembre a +17%. Siamo molto contenti perché abbiamo accolto clienti di San Marino, dall'Italia e anche qualche europeo. Il servizio, la qualità del prodotto, l'attenzione al cliente rendono gradevole la giornata qui”.

Nel video, l'intervista a Barbara De Magistris, Direttore Generale San Marino Outlet Experience