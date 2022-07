Saldi estivi 2022, al via il 1° luglio a San Marino e il 2 in Emilia-Romagna

Con l'estate tornano anche i tanto attesi saldi estivi 2022, i primi senza restrizioni da due anni a questa parte. Partiranno da sabato 2 luglio in Italia mentre a San Marino partono già da oggi 1° luglio e dureranno fino al 1° settembre, un giorno prima si fermeranno i saldi in Emilia-Romagna. Secondo una ricerca della Confesercenti, quasi sette italiani su dieci hanno intenzione di fare acquisti in questo periodo. Nonostante il periodo in cui bollette, prezzi della benzina e beni di prima necessità sono in aumento, si prevede una spesa media di 243€ a persona. I punti vendita fisici rimangono i preferiti dagli appassionati dello shopping che – senza restrizioni - riaprono le porte e i camerini per provare e toccare con mano vestiti, scarpe, accessori, ma anche prodotti di elettronica e di arredamento.

