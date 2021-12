EXPO DUBAI 2020 Sale a 100mila il numero dei visitatori al Padiglione San Marino

Sale a 100mila il numero dei visitatori al Padiglione San Marino.

Arriva a centomila il numero dei visitatori che hanno fatto tappa al Padiglione San Marino ad Expo Dubai 2020, per scoprire la storia dell'Antica Terra della Libertà. Il numero di presenze è aumentato di molto, toccando nella seconda settimana di dicembre il numero totale di 6,3 milioni di visitatori da inizio manifestazione. Un’affluenza significativa, guidata dai numerosi concerti, eventi sportivi, e intrattenimenti per gruppi. Nel frattempo in Padiglione ci si proietta al Natale. Sono previsti scambi con altri padiglioni. Expo 2020 Dubai continua a mantenere solide misure anti Covid-19, garantendo un evento sicuro per tutti i partecipanti.

Con oltre il 90% della popolazione degli Emirati Arabi Uniti completamente vaccinata, Expo 2020 Dubai ha richiesto la vaccinazione obbligatoria di tutto il personale, dei volontari, degli appaltatori e dei fornitori di servizi di Expo e dei partecipanti internazionali. I visitatori di età pari o superiore a 18 anni sono tenuti a presentare la prova di qualsiasi vaccinazione o un tampone negativo effettuato entro le 72 ore precedenti. Il Padiglione mantiene le stazioni di sanificazione in loco e mascherine obbligatorie sia all'interno che all'esterno.

