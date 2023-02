MUSICA Sale l'attesa per la finalissima di "Una voce per San Marino". Oggi prove generali

Tutto pronto al Nuovo di Dogana per la finalissima di Una voce per San Marino, che si terrà domani. Oggi prove generali per i 22 finalisti. Quest'anno novità al San Marino Outlet Experience: ci sarà una "fanzone" dove poter incontrare gli artisti. Nella Welcome Plaza ci saranno anche camerini e backstage. Da lì gli artisti verranno trasportati al Nuovo di Dogana, dove si giocheranno il pass per l'Eurovision Song Contest di Liverpool, in programma a maggio. Questa sera ultime semifinali, con i ripescaggi. Mentre si sono già assicurati un posto in finale, dopo aver superato tutte le selezioni, i XGIOVE, già protagonisti sul Titano nelle finali del Tour Music Fest 2022, che hanno vinto nella categoria band. "Avvertiamo un po' di tensione ma speriamo di trasformarla in energia - raccontano -. Per noi essere arrivati qui e condividere il palco con artisti di grande livello è un grande traguardo".

Nel video l'intervista ai XGIOVE

