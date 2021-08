CORONAVIRUS Salgono a 75 i positivi attivi a San Marino, e a 4 i ricoveri In Emilia Romagna chiuse tre discoteche per violazione delle norme anti-contagio. Speranza: "In 3 giorni scaricati oltre 20 milioni di Green Pass"

Salgono a 75 i positivi attivi a San Marino, e a 4 i ricoverati. In Italia aumentano tasso di positività, ricoveri e terapie intensive. Ma i Green Pass continuano ad essere scaricati massicciamente, dice lo stesso ministro della Salute Speranza. E a proposito di Green Pass falsi, la Polizia di Stato esegue una vasta operazione, denominata “Fake Pass”, con gli utenti attratti da messaggi su Telegram e invogliati a fornire dati come nome, cognome, residenza e codice fiscale, per ricevere falsi certificati compilati da una dottoressa complice. In Emilia-Romagna chiuse tre discoteche per violazione delle norme anti-contagio. Il caso più eclatante all'Ecu di Rimini, dove Polizia locale e Questura hanno trovato tre piste da ballo con altrettanti Dj, gremite di giovani che ballavano, alcuni anche sotto effetto di ecstasy e Lsd. Cinque giorni di chiusura e titolare deferito all'autorità giudiziaria. Chiuse anche il Musica di Riccione e il Bikini di Cattolica, con centinaia di ragazzi che ballavano ammassati. Green Pass entrato oggi in vigore in Francia, nonostante le crescenti proteste di piazza. Necessario dunque da oggi per entrare in bar, ristoranti, cinema, ospedali e trasporti a lunga percorrenza.

Nel video l'intervento del ministro della Salute Roberto Speranza

