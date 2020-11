Contagi da Covid-19 in crescita sul Titano: su 333 tamponi 39 i nuovi positivi al 9 novembre. Nel precedente aggiornamento dati non erano stati rilevati casi a fronte però di un numero esiguo di test. 40 i guariti. In tutto si contano 12.388 tamponi effettuati alla mezzanotte di ieri. Restano 12 i ricoveri, 9 nel reparto Covid e 3 in Terapia Intensiva. 272 le persone seguite al domicilio per un totale di 284 positivi.