Salini (PPE): "Accordo di associazione, pochi hanno avuto l'eleganza di San Marino nel trattare con l'UE"

L'intervista a Massimiliano Salini, vice presidente Gruppo PPE

Al Meeting per partecipare a un convegno dal titolo "Istituzioni europee e sviluppo del territorio", il vice presidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo Massimiliano Salini, già ospite di un convegno organizzato tempo fa dai giovani del PPE cui presero parte anche i Giovani Democratico Cristiani di San Marino, commenta l'accordo di associazione che la Repubblica sta portando a termine, e saluta con ammirazione anche la presenza, ieri sera, del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, protagonista di un panel insieme al ministro degli Esteri italiano Tajani.

Nel video l'intervista a Massimiliano Salini, vice presidente Gruppo PPE







