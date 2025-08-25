#MEETING25 Salini (PPE): "Accordo di associazione, pochi hanno avuto l'eleganza di San Marino nel trattare con l'UE" Secondo il vice presidente del Gruppo Partito Popolare Europeo, la Repubblica ha dato prova di "intelligenza istituzionale"

Al Meeting per partecipare a un convegno dal titolo "Istituzioni europee e sviluppo del territorio", il vice presidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo Massimiliano Salini, già ospite di un convegno organizzato tempo fa dai giovani del PPE cui presero parte anche i Giovani Democratico Cristiani di San Marino, commenta l'accordo di associazione che la Repubblica sta portando a termine, e saluta con ammirazione anche la presenza, ieri sera, del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, protagonista di un panel insieme al ministro degli Esteri italiano Tajani.

Nel video l'intervista a Massimiliano Salini, vice presidente Gruppo PPE

