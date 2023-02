“Salotto Sanremo”, Vittoriana Abate al timone del talk show di San Marino Rtv

Direttamente da Casa Sanremo, il talk show di San Marino Rtv dedicato al Festival della canzone italiana e il suo “dietro le quinte”. Padrona di casa la conduttrice e giornalista Rai, Vittoriana Abate, che ospiterà, nel corso dei cinque appuntamenti dal 7 all'11 febbraio, ospiti del mondo della musica, della televisione, della cultura, dell’imprenditoria e del web. E ancora, tanti contributi video registrati nel foyer del Teatro Ariston, in sala stampa, nei bar e ristoranti e per le strade di Sanremo realizzati dall’inviata Linda Suriano. Tra gli opinionisti presenti in studio, Maurizio Nieri, designer creativo, l’imprenditore Angelo Bilotta e il commercialista Gianluca Timpone. Fra gli artisti guest, Francesca Maresca, la voce della penisola sorrentina, e la giovane soprano crossover Valeria Meo.

“Salotto Sanremo”, nato da un’idea di Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, è firmato dagli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. La produzione è targata Melos International di Dante Mariti; la produzione esecutiva è a cura di Carli Fashion Agency. La regia è di Francesco Didona.