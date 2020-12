Saltano le visite alle scuole causa Covid, la Reggenza invia messaggi d'auguri a distanza

Sentiamo Andrea Belluzzi

Il Covid è rinuncia. Lo abbiamo imparato in più occasioni nel 2020. Anche i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, Loro malgrado, per questo Natale hanno dovuto privarsi del piacere di visitare le scuole sammarinesi, riuscendo però a raggiungere ugualmente, con parole di auguri ed incoraggiamento, studenti ed insegnanti.





Vicinanza affettuosa ai bambini della Scuola dell'Infanzia, rimarcando quanto abbiano “a cuore il loro benessere e la loro crescita in un ambiente ideale che sappia stimolare curiosità, voglia di apprendere e di socializzare”. Agli alunni delle Scuole Elementari, che rappresentano come tutte le giovani generazioni “il domani del Paese e la sua più preziosa risorsa”, l'esortazione “a vivere con serenità ed entusiasmo questi anni di scuola, a coglierne la ricchezza e le tante opportunità che sapranno offrire”. Un invito a guardare con grande speranza il futuro quello che la Reggenza rivolge ai ragazzi delle Scuole Medie, “a quel futuro – dicono - che vi appartiene e che un giorno prenderà forma grazie alla fiducia in voi stessi, alla determinazione e alla passione che metterete per realizzare i vostri progetti”. Un pensiero, infine, agli studenti delle Scuole Superiori, chiamati a compiere le scelte più importanti per il loro avvenire. “Con il contributo delle vostre capacità, del vostro entusiasmo, delle vostre idee e proposte – affermano i Capi di Stato - la nostra comunità potrà più facilmente superare le difficoltà del presente e ripartire”. Auguri affettuosi a cui si unisce anche il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi. Guarda l'intervista.