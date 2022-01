SAN MARINO “Salto di qualità” nelle truffe ai danni delle carte di credito BKN301: "Non fornite mai i codici di sicurezza" Ecco come riconoscere ed evitare questi tentativi, sempre più complessi e, purtroppo, efficaci

Negli ultimi giorni i tentativi di truffa ai danni di carte di credito o debito hanno raggiunto un livello ancora superiore di complessità. Ed è sempre più facile cadere in trappola. A diversi correntisti sammarinesi è infatti arrivato un sms che indica di aver “sospeso temporaneamente l'utenza per motivi di sicurezza” e invita a cliccare su un link “per riattivarla”. Nulla di diverso rispetto ad altri tentativi di truffe, si dirà, se non fosse che il messaggio arriva dalla stessa casella di BKN301 che viene utilizzata per la doppia chiave di verifica e le richieste di autorizzazioni dei pagamenti online. Dunque su una messaggistica ritenuta “amica”, di cui sarebbe normale fidarsi.

Un vero “salto di qualità” delle truffe in Repubblica, ammettono dal servizio clienti dell'emittente delle carte, anche se in Italia non è, purtroppo, una novità. Gli sms sono infatti inviabili da internet e quindi falsificabili; in pratica i truffatori possono fingersi istituti di credito. Una problematica insita nella telefonia e difficilmente scavalcabile, anche se BKN301 anticipa di essere al lavoro per raggiungere standard di sicurezza sempre più elevati.

La prima indicazione, che arriva sempre dal servizio clienti, è di non cliccare sui link presenti negli sms. In caso di dubbio è poi sempre bene contattare la banca di riferimento o il servizio clienti dell'istituto che emette le carte. E soprattutto non bisogna mai fornire online o al telefono i codici di sicurezza, chiamati OTP (acronimo di One Time Password), ossia quei numeri che automaticamente arrivano tramite sms per completare un pagamento online. Il servizio clienti BKN301 informa che il servizio antifrode chiama solo dal numero 02-668978, che è possibile salvare in rubrica.

