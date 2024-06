SANITÀ Saluta l'Unità di Pediatria il Primario Laura Viola: "Lascio un reparto ottimo"

Laura Viola in procinto di lasciare l'incarico: come già annunciato nei mesi scorsi, dimissioni effettive del primario di pediatria dal 30 giugno, per motivi personali.

Nel video l'intervista

