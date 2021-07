“Salute Attiva” e “Libertà per San Marino” si rivolgono ai Garanti

L'Associazione "Salute Attiva" e il gruppo "Libertà per San Marino" promuovono il ricorso presso il Collegio dei Garanti per verificare la costituzionalità del decreto 107 dello scorso 16 giugno. Parlano di impostazione discriminatoria del Decreto, che “vede contrapposti in termini di trattamento e diritti soggetti vaccinati e i non vaccinati, senza alcuna ragione giuridica o scientifica – scrivono – che possa giustificare una tale lesione dei diritti fondamentali dell'uomo”. Alla cittadinanza l'invito a a firmare il ricorso entro il 20 luglio.

Leggi il comunicato stampa