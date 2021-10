Salute Attiva: emergenza sanitaria e green pass, gli scenari futuri nella conferenza di Diego Fusaro

Sala Montelupo piena, a Domagnano, e molti impossibilitati ad entrare per limiti di capienza, in occasione della conferenza tenuta da Diego Fusaro su invito dall'associazione Salute Attiva in collaborazione con ANTENORA. Il filosofo, saggista, spesso chiamato in causa oltre confine per le sue opinioni, ha cercato di mettere in luce “i mille aspetti di questo momento così forte e controverso – spiega l'associazione - sia sul piano globale ma soprattutto su scala nazionale, italiana e sammarinese”.

“La paura – ha detto – impedisce di vivere”, parlando anche della recentissima presa di posizione del governo italiano e della risposta del personale dell’area portuale di Trieste, che tuttora sciopera per l’eliminazione del green pass sul luogo di lavoro. Per Fusaro si assiste ad un deficit di democrazia: “Chi decide quando finisce l'emergenza? - si chiede. Per il filosofo in realtà l'emergenza non finirà mai perché funzionale al potere dominante, che così non avrà limiti né oppositori".