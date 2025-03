Salute Attiva fa il pieno con la ricercatrice sul cibo

SI parla di cibo, di etichette, di cultura alimentare alla Sala Montelupo. L'associazione Salute Attiva porta una ricercatrice dell'alimentazione Monia Caramma, che colloquia con il giornalista Guido Mattioni. Entrambi hanno fatto della divulgazione alimentare corretta uno stile e una pratica di vita e lavoro.

Davanti a quasi 200 persone spiegano come non cadere nelle trappole dell'industria alimentare, che condiziona le scelte del consumatore tra claim pubblicitari e consuetudini.

Il libro di Caramma, La verità vi prego sul cibo, è lo spunto per spiegare come scegliere gli alimenti da mettere in tavola, come leggere le etichette, spiegando quello che non viene scritto. Al bando alimenti come olio di palma, fruttosio, cibi extra UE, perché provenienti da Paesi che utilizzano sostanze vietate dal protocollo europeo.

Affermazioni forte, che trovano risposta nei brusii in sala.

Si esce dalla serata con la voglia di svuotare il frigorifero e gettare via tutto. Una voglia che diventa consapevolezza di riempire con cura il carrello della spesa da ora in poi.

Si chiude cosi il ciclo di incontri voluto dall'associazione Salute Attiva che prepara per il 7 marzo una serata sul covid annunciando la raccolta firme per una istanza d'arengo sull'uscita di San Marino dall'Oms.