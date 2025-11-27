TV LIVE ·
Salute femminile, l'Ospedale di San Marino certifica la sua eccellenza coi Bollini Rosa

Li riceve per il quinto biennio consecutivo. La dottoressa Foscoli: "Notoriamente donne sotto studiate, sotto diagnosticate e sotto trattate".

di Francesca Biliotti
27 nov 2025
Nel video le interviste a Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda ETS; Marina Foscoli, cardiologia ISS; Fabrizio Pregliasco, Direttore sanitario IRCCS Ospedale Galeazzo Sant'Ambrogio Milano
Non è una novità, ma il riconoscimento che arriva puntuale ogni due anni per l'ospedale di San Marino è certo un punto d'onore per la medicina di genere in Repubblica. Le dottoresse Laura Zanotti, della direzione ospedaliera, e Marina Foscoli, cardiologa, hanno così ricevuto i Bollini Rosa dalla Fondazione Onda ETS, che premia gli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere. Che la medicina di genere sia rimasta indietro lo conferma anche il professor Pregliasco, noto virologo. 

