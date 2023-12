LIBRI Salute: Roberta Villa smonta falsi miti e credenze popolari sulla medicina Villa, giornalista scientifica, lotta ogni giorno contro le fake news. Obiettivo del suo nuovo libro: "uscire dal disordine informativo"

Il vino fa “buon sangue”? I rimedi “naturali” sono sempre sicuri? E le tossine nell'organismo si eliminano con i "trattamenti detox”? Sono solo alcune delle domande alle quali risponde Roberta Villa, medico e giornalista, nel suo ultimo libro Controglossario di medicina: un manuale per “sfatare i falsi miti” in tema di salute. Un viaggio tra le parole che crediamo di conoscere, spesso sbagliandoci, narrato in modo divertente e semplice, citando personaggi, supereroi e artisti. Un contributo, quello della giornalista scientifica, che risulta prezioso in un periodo dominato dalle fake news.

Nel servizio l'intervista a Roberta Villa (giornalista scientifica)

