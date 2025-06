RIMINI Salvata una cucciola di cervo orfana: ora è al sicuro al Cras Ricorda la storia di Bambi: trovata accanto alla madre senza vita, la cerbiatta è stata accolta nel centro di via Baracchi dopo la segnalazione di alcuni cittadini. L’assessora Mattei: “Un simbolo di speranza e collaborazione”.

Salvata una cucciola di cervo orfana: ora è al sicuro al Cras.

Ha solo due mesi la piccola cerbiatta arrivata al Cras di Rimini dopo essere stata trovata sola nel bosco di Santa Sofia, accovacciata accanto al corpo della madre. A notarla, una volpe troppo curiosa e una coppia di cittadini attenti, che ha subito allertato il centro.

Ora la giovane “Bambi” è accudita da esperti e volontari nella struttura comunale di via Baracchi, dove riceve cure quotidiane. La sua storia si unisce alle oltre 2.600 prese in carico già registrate nel 2025. “Ogni segnalazione può salvare una vita – commenta l’assessora Mattei – e il Cras è un esempio virtuoso di impegno e amore per la fauna selvatica”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: