GUERRA IN MEDIO ORIENTE Sammarinesi bloccati a Dubai sulla MSC Euribia, Vincenzo Andreini: “Stiamo bene” "Contatti costanti con i concittadini in Medio Oriente" assicura l'Ambasciatrice Albertini

Costante il supporto delle Istituzioni ai concittadini, almeno una dozzina, sorpresi in Medio Oriente dallo scoppio della guerra. Contatti continui sia via mail che telefonici. Confermato il rientro di 2 sammarinesi dalla Giordania questa mattina alle 5. Ci sono ancora due cittadini in Qatar in attesa che venga riaperto lo spazio aereo. Sono attualmente in hotel.

Altre due coppie sono ferme per ora nel porto di Dubai, dove si erano recate per una crociera di una settimana nel Golfo. La nave sarebbe dovuta salpare sabato sera per Doha, poi lo stop. I 4 in giornata avrebbero sentito alcune esplosioni in lontananza. Ieri avrebbero assistito all'abbattimento di droni da parte della contraerea.

"Il comandante ci ha rassicurato che la nave comunque è il posto più sicuro e di non scendere assolutamente - racconta Vincenzo Andreini - Siamo in contatto con l'ambasciata di San Marino e con i nostri familiari. Noi comunque stiamo bene".



Sul Titano continua a lavorare una sorta di unità di crisi; composta da funzionari della Segreteria e del Dipartimento Esteri, in coordinamento con i diplomatici accreditati nei Paesi coinvolti.

"La situazione cambia di ora in ora, lavoriamo in stretta collaborazione anche con la Farnesina. Ci adoperiamo per valutare dei tragitti alternativi per chi è fermo in paesi non coinvolti direttamente come Maldive, Seychelles e Thailandia che avevano voli di rietro con scali tecnici nei paesi del Golfo" sottolinea l'Ambasciatrice Alessandra Albertini che rinnova l'invito a chi si trovi in quelle aree a segnalare tempestivamente la propria presenza all'indirizzo e-mail viaggiareinformati@esteri.sm, e a registrarsi tramite l'app “Viaggiare Sicuri” e sul portale www.dovesiamonelmondo.it. E ciò per consentire un rapido contatto da parte delle Autorità. Ricordati in una nota una serie di contatti utili; quelli del Dipartimento Esteri (viaggiareinformati@esteri.it / 0549 885400), delle Ambasciate presso gli Emirati Arabi Uniti (amb.eau@gov.sm) ed il Qatar (amb.qatar@gov.sm), oltre ovviamente alla Centrale Operativa interforze (0549 888888) sempre attiva.

Nel video l'intervista a Vincenzo Andreini

