CONTROLLI Sammarinesi denunciati fuori confine per violazione dell'ordinanza

Violando le regole rischia il penale, eppure c'è ancora chi porta a spasso il cane a km di distanza, fa attività fisica lontano da casa o viene beccato mentre va a trovare gli amici. La scusa più ricorrente è “volevo fare un giro” anche se nel caso di una 57enne sammarinese è stato il richiamo dell'amore a costare caro. È stata denunciata dai Carabinieri di Novafeltria mentre ieri notte tornava in Repubblica dopo essere stata dal compagno italiano. C'è poi chi, provando a scappare dalla città, si è imbattuto in un posto di blocco: è successo ad una coppia di sammarinesi 52enni che ieri pomeriggio, in località Torello, ha dichiarato ai militari di voler trascorrere una settimana nella casa di campagna tra le colline di San Leo. Tra le 13 persone denunciate anche due giovani di Novafeltria che candidamente hanno riferito di voler fare compere a Rimini e trascorrere un pomeriggio in riviera. Difficile, poi, resistere al richiamo della sigaretta, soprattutto se venduta a prezzi più bassi: un 74enne di Verucchio è stato quindi fermato mentre veniva a San Marino ad acquistare le amate bionde. Controlli serrati anche a Rimini dove nel fine settimana la Polizia locale ha fermato 290 persone, denunciandone 8.



