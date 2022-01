San Francesco di Sales: il Vescovo celebra il patrono dei giornalisti

"La preziosità della vostra professione", la chiama il Vescovo Andrea Turazzi. Inizia con queste parole la cerimonia religiosa per San Francesco di Sales, il patrono dei giornalisti. È diventata quasi una consuetudine, nella chiesa di Murata, aprire un momento di riflessione sul ruolo dell'informazione, soprattutto in questo momento storico. Il Vescovo si rivolge ai professionisti presenti, ai vertici della Consulta, per ribadire la responsabilità nel riportare i fatti, il più oggettivamente possibile, di dialogare per creare una sorta di ponte nel richiamare le persone a prendere coscienza del loro ruolo in campo sociale, politico, religioso. Raccontare i fatti guardando e ascoltando, per dare voce a chi non ha voce, nel rispetto della verità.

Nella liturgia della parola che le normative covid consentono nella parrocchia "Santi Pietro Marino e Leone', l'invito al mondo della comunicazione è di lavorare nell'obbedienza alla verità. Poi un ritratto di San Francesco di Sales, vissuto nel sedicesimo secolo in Francia, grande comunicatore, pur nel suo ruolo di presule. Ha scritto 30 mila lettere e il primo pubblicare piccoli fogli che disseminava in Savoia.

