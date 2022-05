San Marino: 10 mila dollari ai rifugiati ucraini da un benefattore di Chicago

Il Presidente del Comitato Civico Congiunto di italo-americani a Chicago, Ron Onesti, è giunto appositamente in Repubblica per manifestare la propria concreta solidarietà in favore dell’accoglienza di profughi ucraini che San Marino sta offrendo. Ad accoglierlo Maria Alessandra Albertini che al signor Onesti ha espresso la più viva gratitudine del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, per il gesto altamente significativo.

L’azione solidale è stata resa possibile grazie all’attivo coinvolgimento del Console della Repubblica a Chicago, Robert Allegrini, che si è adoperato per favorire raccolte fondi in favore della popolazione ucraina, impegnandosi personalmente per l’attivazione del sistema PayPal e dunque per facilitare le transazioni virtuali di contributi provenienti dall’estero. Ron Onesti ha infatti già fatto pervenire sul conto corrente appositamente acceso presso Cassa di Risparmio un contributo di 10.000 dollari.