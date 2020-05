San Marino: 10 nuovi guariti, 14 positivi su 117 tamponi

Il punto coronavirus a San Marino

I nuovi test sierologici sui lavoratori evidenziano 14 nuovi contagi su ben 117 tamponi refertati nella giornata di ieri. 10 invece le persone guarite. Tra le persone positive, otto sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui quattro in Terapia Intensiva e Semintensiva e 4 nella degenza di Isolamento. Anche ieri non si sono stati decessi. Un'altra buona notizia: il bimbo ricoverato nel reparto di Pediatria è tornato a casa. Sono invece 467 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. 623 le quarantene domiciliari attive. Dal 27 febbraio, sono stati 622 le persone che hanno contratto il virus, 106 dei quali i guariti.

L’Iss comunica inoltre che in relazione all'esecuzione dello screening sierologico sulla forza lavoro, per criteri epidemiologici è già in esecuzione l'attività di indagine sulle grandi aziende, mentre dalla prossima settimana verranno definite e rese pubbliche le modalità di accesso e pianificazione di tutte le altre categorie di lavoratori.