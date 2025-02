San Marino: 101 candeline per Virgilio Temeroli, festa speciale con familiari e amici

Nel servizio le interviste a Virgilio Temeroli, ai figli Fabio e Giuseppe e a Gian Carlo Venturini (segretario Pdcs)

Mente lucida e uno spirito da far invidia: è un giorno importante per Virgilio Temeroli che, a San Marino, festeggia un compleanno da record. 101 anni celebrati con gli affetti e gli amici. Una vita, quella di Virgilio, attraverso epoche molto diverse tra loro: nacque nel lontano 1924 a Sassofeltrio per poi trasferirsi a Fiorentino all'età di 5 anni. Proprio qui si stabilì con la famiglia e fondò la sua attività commerciale. Diversi i lavori svolti nel tempo, compreso quello nell'agricoltura. Non sono mancate le sorprese in questa giornata di festa: dal segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini, la consegna di una targa. Virgilio è iscritto al partito dal 1958.

