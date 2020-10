San Marino: 17 nuove positività registrate nelle ultime 24 ore. 7 i bambini

Nelle ultime 24 ore si è registrato un deciso aumento dei nuovi positivi: 17; 7 dei quali sono bambini. 5 di loro sono alunni di una classe della scuola elementare; ieri, infatti, lo ricordiamo, un bimbo di 6 anni era risultato positivo al tampone durante un controllo pediatrico. In 2 casi si tratta invece di studenti delle medie. In corso, dunque, gli opportuni test, per verificare altri eventuali contagi in ambito scolastico. Fra le 17 positività anche il caso di un sammarinese che aveva effettuato il tampone a Rimini; il risultato è stato comunicato nella giornata di ieri. 5, invece, i nuovi guariti. Mentre le quarantene attive sono 56.

Invariato il numero dei ricoveri. Scende l'età media dei 61 individui attualmente positivi: 40 anni esatti. Intanto ieri vertici e personale ISS hanno presentato disposizioni, nuovi protocolli e modifiche ai servizi territoriali e ospedalieri per meglio gestire la “Fase2” dell'emergenza sanitaria”. Diversa organizzazione delle attività e della fruizione degli spazi anche per i ragazzi disabili che hanno portato alla protesta dei genitori dell'Associazione “Centro anch'io”, per una scelta che – dicono - “ancora una volta penalizza i nostri ragazzi”.