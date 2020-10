AGGIORNAMENTO San Marino: 18 nuovi casi di coronavirus, 32 gli attuali positivi

San Marino: 18 nuovi casi di coronavirus, 32 gli attuali positivi.

In una settimana – ultimo aggiornamento l'8 ottobre -, crescono di 18 unità i casi di infezione al virus Sars CoV-2 che portano gli attualmente positivi a 32, di cui due ricoverati in ospedale; uno però - un 46enne clinicamente guarito - è in fase di dimissione. Il secondo caso riguarda una cittadina di nazionalità ucraina di 60 anni, ricoverata nel reparto di Semintensiva, sottoposta a ossigenoterapia, ma la paziente è cosciente e respira autonomamente. Tra i nuovi casi di positività – rileva l'Iss -, la maggior parte presentano una lieve sintomatologia. Le quarantene attive sono in totale 65. Tre i nuovi guariti. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L'Iss rammenta di rispettare le raccomandazioni igienico sanitarie e, in caso di febbre o sintomi respiratori, di non recarsi direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale, ma contattare prima il proprio medico curante o la guardia medica.



