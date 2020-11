San Marino 2030: giornata di incontri "virtuali" con categorie economiche e sindacati

Sentiamo Fabio Righi

Giornata ricca di appuntamenti, virtuali, per la Segreteria di Stato all'Industria e Numisma, società di consulenza strategica, per San Marino 2030. Oggi gli incontri con categorie economiche e sindacati. "Sono soddisfatto di questa giornata - sottolinea il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi - perché si sta delineando il piano di interventi che sarà un punto importante per capire anche come spendere le risorse che il paese sta cercando di incamerare e anche come attrarne di nuove".





Si sta lavorando anche a un documento, aggiunge Fabio Righi, in cui prevenderemo una serie di interventi preliminari. Prenderà il nome di "Sblocca San Marino". Si tratterà di approfondimenti più tecnici ma continueranno comunque anche i confronti con parti sociali e categorie.



Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria)