COVID 19 San Marino: 21 turisti già prenotati in settimana per la prima dose Riguardo ai dati sul contagio un solo nuovo positivo in territorio su 115 tamponi effettuati

Questa mattina sono state effettuate in Repubblica le prime cinque vaccinazioni, con il siero russo Sputnik, a turisti provenienti dalla Lettonia. Tutti quanti hanno usufruito dell'apertura prevista dal Governo sammarinese agli stranieri che soggiornano, in un hotel del territorio, per almeno tre giorni. Al prezzo di 50 euro e la prenotazione in albergo infatti i turisti, ad eccezione dei cittadini italiani, possono vaccinarsi con prima e seconda dose a San Marino.

In base alle prime richieste arrivate a partire da ieri, scrive la Segreteria di Stato alla Sanità, risultano già prenotate entro la fine della settimana 21 persone per l’inoculazione della prima dose di Sputnik. Si tratta di soggetti residenti in diversi paesi di tutto il mondo: Stati Uniti, Argentina, Germania, Russia, Svizzera, Dubai, Austria, Francia, Svezia, Irlanda, Gran Bretagna, Lettonia e Cina.

In territorio intanto nelle ultime 24 ore rilevato un nuovo caso di positività al coronavirus su 115 tamponi effettuati. Restano zero i ricoverati all'Ospedale di Stato e si registra una nuova guarigione che porta il numero dei positivi attivi a 19.

Nel servizio l'intervista a Francesco Brigante (Albergatore)

