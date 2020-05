COVID-19 San Marino: 23 guariti e 1 nuovo positivo a fronte di 79 tamponi refertati Anche oggi sono dati rassicuranti, quelli diffusi dal Gruppo di Coordinamento

Dopo il sorpasso registrato nel precedente aggiornamento – estremamente importante, quantomeno da un punto di vista simbolico -, si amplia ulteriormente il margine fra numero di guariti e soggetti attualmente positivi al covid. 285 questi ultimi; mentre per ben 344 persone, dall'inizio dell'epidemia, è stato certificato il superamento della malattia; dopo i rituali due tamponi negativi. 23, solo ieri, le guarigioni accertate; uno dei numeri più alti fino ad ora. Anche nelle ultime 24 ore, poi, nessun decesso. Mentre si conta una nuova positività, a fronte però di 79 tamponi refertati. Inalterato, invece, il carico – comunque molto basso – per il nosocomio di Cailungo. 4 i ricoverati; uno dei quali in terapia intensiva e semintensiva. La stragrande maggioranza degli individui covid-positivi, in osservazione sanitaria, non presenta invece un quadro clinico preoccupante; e si è optato dunque, in questi casi, per l'isolamento domiciliare. In costante riduzione, poi il numero delle quarantene attive: 362 ad oggi. Sfiorano infine quota 10.000 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio analisi dell'Ospedale di Stato.



