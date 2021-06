San Marino: 240 i minorenni, tra i 12 e i 15 anni, prenotati per l'apposita sessione di vaccinazione di lunedì 21 giugno

A San Marino, ormai da oltre un mese, non ci sono nuovi contagi da Covid e resta un solo positivo al virus. Nel weekend, in Repubblica, i dati epidemiologici non vengono aggiornati mentre le vaccinazioni effettuate, alla mezzanotte di ieri, hanno raggiunto quota 44.064 di cui 21.892 con la prima dose e 22.172 con la seconda dose o la dose unica. 681 i turisti finora vaccinati. Circa 240, intanto, i 12-15enni, prenotati per l'apposita sessione di vaccinazione prevista a San Marino lunedì prossimo.







Nella regione Emilia Romagna, in attesa dei dati odierni che come sempre vengono diffusi nel pomeriggio, ieri sono stati 71 i nuovi contagi, mentre i casi attivi si attestano a 5.944. 40 i ricoveri in terapia intensiva e 246 quelli negli altri reparti. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato oggi una richiesta di parere formale al Comitato Tecnico-Scientifico relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell'obbligo di mascherina all'aperto. In merito al richiamo del vaccino AstraZeneca, se le persone che hanno meno di 60 anni, dopo aver ricevuto una prima dose rifiutano di fare la seconda dose con un vaccino a mRna, possono avere una seconda dose di vaccino AstraZeneca, dopo aver firmato un consenso informato. In Russia intanto si registra una risalita dei contagi: 17.906 in 24 ore, il dato più alto dallo scorso 31 gennaio.