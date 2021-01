San Marino: 34 nuovi guariti; continua a contrarsi il numero dei “casi attivi”

I dati a San Marino

Da qualche giorno, a San Marino, non si registrano nuovi decessi correlati al covid, ed è questo – probabilmente – il dato più importante. La speranza, ora, è che inizi a contrarsi il numero delle ospedalizzazioni: fermo a 25 unità. 15 i pazienti nel reparto covid; mentre in terapia intensiva i ricoverati positivi al virus sono 10, con un livello di saturazione ancora all'83%. Margini troppo ristretti, insomma, nel reparto; e questo inevitabilmente incide sul livello di gravità dell'emergenza.





Per il resto l'ultimo bollettino diffuso dall'ISS offre segnali piuttosto confortanti; perché continua a scendere il numero dei casi attivi: 307 attualmente; l'età media è di 45 anni. 119 i tamponi effettuati ieri; e anche in questa occasione – come nel precedente aggiornamento – il numero delle nuove positività è nettamente inferiore a quello delle guarigioni: 15 contro 34. Il rapporto fra nuovi casi, e test eseguiti, sale però al 12,61%, contro il 7,25 delle 24 ore precedenti. Speculazioni su tali percentuali possono risultare tuttavia fuorvianti, in una piccola realtà come San Marino. Quel che è certo è che è vietato abbassare la guardia; fondamentale, da parte di tutti i cittadini, un comportamento responsabile.