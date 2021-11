San Marino: 35 nuovi positivi e un nuovo ricovero

Raggiungono quota 260 i positivi attivi a San Marino, 35 in più nelle ultime 24 ore. Si registra anche un nuovo ricovero in ospedale che porta a due il totale delle persone seguite per covid nella struttura, nessuno però in terapia intensiva che resta covid free. Sono 8 le nuove guarigioni, 258 le persone seguite a domicilio.

Fronte vaccinazioni proseguono le somministrazioni delle terze dosi. Potenziate e aumentate le sedute per effettuare i richiami. Oltre al Centro Commerciale Azzurro è stato ripristinato, per alcuni giorni alla settimana, anche il punto vaccini all’Ospedale di Stato. Aumentato inoltre il personale dedicato alle vaccinazioni. La Commissione Vaccini ISS ha deliberato, come già avviene in altri paesi, Italia compresa, di anticipare a 5 mesi il lasso di tempo dopo il quale è possibile effettuare la vaccinazione di richiamo per coloro che hanno completato il ciclo primario vaccinale ed ha condiviso, all'unanimità, la proposta già manifestata alla Segreteria di Stato alla Sanità di chiedere al Governo l'estensione dell'obbligo di green pass anche per locali e attività di ristorazione, mense comprese.

Decisione presa, spiegano, visto l'elevato numero di contagi che si stanno registrando in questi giorni. Ulteriore indicazione anche quella di ridurre le tavolate ad un massimo di 4 commensali e di ripristinare il distanziamento tra i tavoli a 1,5 metri. Queste ultime proposte in particolare potrebbero andare a modificare il Decreto Covid 188 ratificato proprio ieri in Consiglio Grande e Generale. A San Marino infatti ad oggi il green pass viene richiesto solo per accedere a bowling, sale da ballo, feste, eventi dove non sia possibile mantenere il distanziamento o attività motorie sportive in cui sia previsto l'utilizzo promiscuo di attrezzature.