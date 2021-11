COVID 19 San Marino: 35 nuovi positivi e un nuovo ricovero Sono due in totale le persone attualmente seguite per covid all'ospedale di stato, nessuno in terapia intensiva

San Marino: 35 nuovi positivi e un nuovo ricovero.

Raggiungono quota 260 i positivi attivi a San Marino, 35 in più nelle ultime 24 ore. Si registra anche un nuovo ricovero in ospedale che porta a due il totale delle persone seguite per covid nella struttura, nessuno però in terapia intensiva che resta covid free. Sono 8 le nuove guarigioni, 258 le persone seguite a domicilio.

