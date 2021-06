San Marino: 373, ad oggi, le vaccinazioni ai turisti. Fiducia nello Sputnik Oggi i primi “richiami” per i turisti. Intanto resta invariato il quadro dei contagi in Repubblica

Era il 18 maggio, e i membri di una famiglia lettone furono i primi ad usufruire del servizio di turismo vaccinale. Trascorse le 3 settimane di rito sono tornati in Repubblica, sempre a bordo del loro camper, per il richiamo. Nessun effetto collaterale, assicurano, dopo la prima dose. E poi una ulteriore conferma di come il principale fattore di richiamo, per i turisti, sia l'utilizzo del vaccino russo. Come da regolamento pernotteranno almeno 3 notti in una struttura ricettiva della Repubblica; “forse andremo in spiaggia a Rimini – afferma uno di loro -, forse faremo shopping nei vostri centri commerciali”.

Ai turisti viene rilasciato un certificato di avvenuta vaccinazione; ma ad oggi, con lo Sputnik, non sarebbe ancora garantito l'ottenimento del cosiddetto green pass europeo, per viaggiare liberamente. Questo fatto, comunque, non sembra preoccuparli. “Lo facciamo per noi, non per l'Unione Europea – assicurano -; inoltre pensiamo che fra qualche tempo sarà riconosciuto in Europa, quindi non siamo preoccupati”.

Concordi, sul punto, anche altri turisti, in fila questa mattina per la prima dose. Fra gli 11 in attesa per la prima somministrazione anche una giovane russa, che studia in Italia. Lusinghiero il giudizio sul servizio offerto dal Titano. In totale, fino ad ora, sono state 373 le vaccinazioni ai turisti, provenienti da una cinquantina di Paesi; da ogni parte del Mondo. Iniziativa che sta dando ottimi risultati, insomma.

Tutto ciò mentre continua a progredire la campagna d'immunizzazione per così dire “interna”. Fino alla giornata di ieri erano state effettuate 43.192 vaccinazioni, fra prime dosi, richiami, e dosi uniche. I risultati, da settimane, sono sotto gli occhi di tutti. Da qualche tempo sono solo due i “casi attivi” in Repubblica. Nessuna nuova positività rilevata ieri, su 87 tamponi effettuati. Si conferma infine totalmente “Covid-free” l'Ospedale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: