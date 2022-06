San Marino 4 the Children: domenica la 'Partita del cuore'

Marco Mazza e Manuel Poggiali

La San Marino for the children festeggia i 15 anni di attività con una partita tra giocatori di calcio sammarinesi categoria “Over” , con la partecipazione dei campioni sportivi Manuel Poggiali -campione del mondo moto gp – di Massimo Bonini, Sergio Floccari e Simone Barone ed i calciatori Veterani Bologna A.S. Il ricavato di questa manifestazione sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti di solidarietà a favore dell’infanzia del Malawi e in particolare ora a favore anche dell’Ucraina. PACE E SOLIDARIETA’ sono le parole che rappresentano l'evento.

Sentiamo il Presidente Marco Mazza e il campione delle due ruote Manuel Poggiali