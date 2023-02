Notte gelata in tutta la Romagna ed anche sul Titano dove le temperature sono sempre rimaste abbondantemente sotto lo zero. Alle 4 la centralina meteo Fontescara, posizionata al confine di Chiesanuova, segnava -4,2°C, mentre nelle vicinanze dei corsi d'acqua, come il torrente San Marino, la colonnina di mercurio è scesa a -10°C. I mezzi spargisale hanno però evitato la formazione di ghiaccio sulle strade che sono agibili, chiaramente facendo sempre attenzione a possibili lingue ghiacciate.