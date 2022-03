COVID-19 San Marino: 45 nuovi positivi, salgono a 345 i casi attivi totali. In Italia su i ricoveri dopo settimane Il punto sul contagio, dentro e fuori il territorio sammarinese

Prosegue nella Repubblica di San Marino l'effetto Omicron. Salgono a 345 i casi attivi, a fronte di 45 positività rilevate nelle ultime 24 ore e 12 guarigioni. Rimane stabile la situazione in ospedale con 3 ricoveri nelle stanze di degenza, nessun paziente in Terapia Intensiva. 324 i tamponi processati ieri; indice di positività giornaliero che si attesta al 13,89%.

In Italia, a risalire è la curva dei ricoveri, +10,7%, e questo dopo sette settimane di costante discesa. L'incidenza maggiore con un +15% la fanno segnare sud e isole. Registra invece un calo del 20,7% il numero dei pazienti Covid nelle terapie intensive.

Tornano sopra i 4mila i casi di positività in Emilia-Romagna, in rialzo dopo alcuni giorni di relativa flessione. Segno più anche per i ricoveri, mentre si contano ancora otto morti.

Sul fronte prevenzione arrivano intanto buone notizie dalle Marche: certificata l'efficacia della Ventilazione meccanica controllata nelle scuole con una capacità di abbattere il rischio contagio di oltre l'80%. "Le Marche, unica in Italia ad investire su questo tipo di tecnologie, finora 12 milioni di euro - afferma il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli –, anche l'OMS le ha riconosciute come fondamentali a tal fine”.

